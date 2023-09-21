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«Арсенал» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы - ГОРНЯК22
21.09.2023

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«Арсенал» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы

ГОРНЯК2201 mins

«Арсенал» разгромил «ПСВ» в стартовом матче Лиги чемпионов со счетом 4:0

Завершился матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между лондонским «Арсеналом» и нидерландским «ПСВ». Встреча, прошедшая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, закончилась победой лондонской команды со счетом 4:0.

На восьмой минуте счет открыл полузащитник Букайо Сака. На 20-й минуте форвард Леандро Троссард удвоил преимущество. Нападающий Габриэль Жезус забил третий мяч «арсенала» на 38-й минуте. На 70-й минуте полузащитник Мартин Эдегор установил окончательный счет.

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу турнирной таблицы группы B, имея в активе три очка. «ПСВ» замыкает таблицу без очков. «Ланс» и «Севилья» заработали по одному баллу и располагаются на втором и третьем местах соответственно.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Лансом». Игра состоится 3 октября. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «ПСВ» также 3 октября встретится с «Севильей». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов.

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