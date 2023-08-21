Артиллеристы РФ уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Группировка войск «Днепр» уничтожила гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом», — отметил источник.

Он уточнил, что бой шел на левобережье Днепра в Херсонской области. По словам источника, на Каховском направлении ВС России разбили 120- миллиметровый миномет. Орудия уничтожили вместе с расчетами и боекомплектами. Кроме того, в результате огневого поражения три украинских автомобиля вывели из строя.

21 августа Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Также российские военнослужащие рассказали о сожженных американских Bradley. Бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка использовали ручные противотанковые гранатометы (РПГ).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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