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Артиллеристы ВС России уничтожили под Купянском замаскированную позицию ВСУ

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Артиллеристы ВС России уничтожили под Купянском замаскированную позицию ВСУ

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки ВС России “Запад” уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Замаскированный пункт одной из механизированных бригад украинской армии был обнаружен с помощью беспилотников.

Уточняется, что удар по нему нанес боевой расчет реактивной системы залпового огня “Торнадо-С”.

Командир артиллерийского подразделения с позывным “Уфа” отметил, что бойцы ежедневно отрабатывают удары по укрепленным районам, живой силе и технике противника.

Накануне Министерство обороны РФ проинформировало, что на Купянском направлении ВСУ потеряли более 560 человек, восемь боевых бронемашин и 26 автомобилей.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, сколько украинских солдат взяли в плен российские военнослужащие при штурме позиций ВСУ под Купянском.

Взято отсюда.

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