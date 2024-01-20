Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки ВС России “Запад” уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Замаскированный пункт одной из механизированных бригад украинской армии был обнаружен с помощью беспилотников.

Уточняется, что удар по нему нанес боевой расчет реактивной системы залпового огня “Торнадо-С”.

Командир артиллерийского подразделения с позывным “Уфа” отметил, что бойцы ежедневно отрабатывают удары по укрепленным районам, живой силе и технике противника.

Накануне Министерство обороны РФ проинформировало, что на Купянском направлении ВСУ потеряли более 560 человек, восемь боевых бронемашин и 26 автомобилей.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, сколько украинских солдат взяли в плен российские военнослужащие при штурме позиций ВСУ под Купянском.

Взято отсюда.