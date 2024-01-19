Athlon Avia: халатность властей Украины мешает работе производителей БПЛА

Власти Украины халатно относятся к производству беспилотных летательных аппаратов, заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник.«”Мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять–шесть месяцев. А производственный цикл – это же не только логистика <…> Можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы”, – сказал он в эфире YouTube-канала Radio NV.

По его словам, власти страны не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Из-за этого местные производители БПЛА не имеют возможности грамотно планировать свой рабочий процесс.

Радио Sputnik сообщало, что на Украине признали неутешительную правду о производстве вооружения.

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