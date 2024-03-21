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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении

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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация нанесла ракетный удар по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. «”Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования”, – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 “Аллигатор”, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Ранее радио Sputnik сообщало о зачистке от украинских вооруженных формирований села Козинка Белгородской области.

Взято отсюда.

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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении

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