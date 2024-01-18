Австралия продаст на запчасти вертолеты, которые просила Украина

Австралия продаст выведенные из эксплуатации вертолеты MRH-90 Taipan на запчасти, несмотря на официальные запросы Украины передать их ВСУ, заявил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой.«

"Фюзеляжи вертолетов будут утилизированы экологически безопасным способом, а запасные части будут проданы владельцам других вариантов этого вертолета, потому что никто не заинтересован в покупке фюзеляжей", – заявил он в интервью радиостанции ABC NewsRadio.

Конрой отметил, что НАТО и авиастроительная компания Airbus, производящая эти вертолеты, отказались покупать старые MRH-90 Taipan, заявив, что их состояние непригодно для полетов.

На вопрос журналиста, остались ли еще вертолеты, которые теоретически, можно было бы передать Украине, министр ответил уклончиво.«”Я хотел бы еще раз подчеркнуть: запрос (Украины, – ред.) поступил через три месяца после начала реализации стратегии утилизации, <…> через три месяца после прекращения технического обслуживания вертолетов. Они не в летном состоянии, и мы не установили, безопасны ли они для полетов”, – сказал Конрой, но подчеркнул, что Австралия продолжит помогать Киеву.

Радио Sputnik писало, что на Украине призвали передать ВСУ устаревшие американские штурмовики.

Взято отсюда.