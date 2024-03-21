Балицкий описал ситуацию в Работино на Запорожском направлении

Российские войска контролируют высоты в населенном пункте Работино, а также центр села, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.«

"Противник, как и ранее, находится в ложбине, наши Вооруженные силы стоят по высотам – нас это устраивает с точки зрения баланса. Продолжаются "мясные штурмы". Они выходят с кладбища, где прячутся. Середина населенного пункта наша", – рассказал глава региона.

По его словам, российские бойцы ежедневно берут пленных в Работино.

Балицкий добавил, что фиксируется много случаев добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих.

Радио Sputnik ранее сообщало, что российские войска вновь улучшили позиции в Работино.

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