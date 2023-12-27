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Балицкий рассказал, когда может завершиться СВО

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Балицкий рассказал, когда может завершиться СВО

Есть все предпосылки для завершения российской спецоперации на Украине весной или летом следующего года, считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.«

"Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны – в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", – цитирует Балицкого РИА Новости.

По его словам, внутри Украины “происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри”.«”Верю, что в конце весны – в начале лета все закончится… Все предпосылки к этому есть”, – заключил запорожский губернатор.

Ранее радио Sputnik писало, какой неутешительный вывод о шансах ВСУ на победу сделали в Верховной раде.

Взято отсюда.

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