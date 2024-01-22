Балицкий рассказал, на каком городе Запорожья сконцентрировались ВСУ

Вооруженные силы Украины сконцентрировали удары на энергосистеме города Пологи Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий.«

"Все силы сконцентрировали на городе Пологи, на энергосистеме Запорожской области именно в этом очаге", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас в городе отсутствует газ и единственным источником отопления является электричество.

При этом глава региона отметил, что силами энергетиков ситуация в городе стабилизирована, большинство районов обеспечены электрогенераторами.

Радио Sputnik сообщало, когда, по мнению Балицкого, может завершиться СВО.

Взято отсюда.