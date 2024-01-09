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Баранец: планирующие авиабомбы позволяют выковыривать зарывшихся в бункерах

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Баранец: планирующие авиабомбы позволяют выковыривать зарывшихся в бункерах

Российские планирующие авиабомбы и дроны приводят к большим потерям в ВСУ, пишет The New York Times, ссылаясь на боевиков Национальной гвардии Украины.

По словам солдата 14-й бригады Нацгвардии с позывным Кит, от боеприпасов не спасают даже подземные бункеры, а их подлет наводит ужас.

“Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада”, – рассказал он.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты “Комсомольская правда”, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что в зоне спецоперации российские летчики активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, позволяющие бомбардировщикам с дальней дистанции наносить точные удары по опорным пунктам противника.«

"Российская армия на линии боевого соприкосновения все чаще начинает применять планирующие авиабомбы, их называют ФАБ, фугасные авиационные бомбы. <…> Интересный момент: появление таких планирующих управляемых бомб позволило нашим летчикам не заходить в зону поражения ПВО противника, что чрезвычайно важно. На определенной высоте наш самолет с такой планирующей бомбой сбрасывает ее далеко от того места, где находится позиция противника. Таким образом, противовоздушная оборона противника не доставала, а сама бомба шла в цель", – сказал Виктор Баранец.

Эти авиабомбы способны уничтожать самые укрепленные объекты ВСУ, продолжил военный эксперт.«”Есть еще один чрезвычайно важный момент: это очень мощные бомбы. А если учесть, что в той же Авдеевке находится самый мощный опорный пункт ВСУ, то такие бомбы и позволяют нашим ВВС выковыривать глубоко зарывшихся в этих бункерах. А там иногда глубина бункера достигает 15 метров, туда ставился железнодорожный вагон, сверху заливалось железобетоном на 3-4 метра – попробуй, достань обыкновенным снарядом или ракетой. А ФАБ как раз и решают эту проблему в большинстве случаев. Массовое использование планирующих бомб говорит о том, что мы очень серьезно взялись за уничтожение опорных пунктов противника”, – заключил Виктор Баранец.

Взято отсюда.

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