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“Бежит искать бункер”. В Париже обвинили Шольца в страхе перед Путиным

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"Бежит искать бункер". В Париже обвинили Шольца в страхе перед Путиным

В Европе недовольны нерешительностью канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок оружия на Украину, пишет британская газета The Times.«”Когда (президент РФ Владимир) Путин кашляет, Шольц немедленно бежит искать бункер”, – цитирует RT одного из советников французского лидера Эммануэля Макрона.

По данным The Times, Германию – крупнейшего поставщика военной помощи Украине – обвиняют в том, что она подвела союзников из-за “боязливости” и “недостатка стратегического видения”.

Накануне Шольц по итогам встречи с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине заявил о планах создать новую коалицию по поставкам Украине дальнобойной ракетной артиллерии, при этом подчеркнув, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.

При этом в Берлине до сих пор не решились передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Ранее радио Sputnik сообщило, что бундестагу рассказали о рисках для Германии, к которым может привести передача Taurus Украине.

Взято отсюда.

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