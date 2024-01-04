Белый дом признал отсутствие у США “свободных денег” для нужд Украины

США не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи требуют одобрения финансирования со стороны конгресса, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.«

"Президент (США Джо Байден) подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств, – ред.), чтобы мы могли продолжить поддерживать Украину", –приводит слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что пакет помощи, подписанный Байденом 27 декабря, еще не доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти “недели”.

Радио Sputnik писало, что, по данным Politico, администрация Байдена начала негласно менять свою политику в отношении Украины.

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