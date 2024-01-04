Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белый дом признал отсутствие у США “свободных денег” для нужд Украины

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белый дом признал отсутствие у США "свободных денег" для нужд Украины

США не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи требуют одобрения финансирования со стороны конгресса, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.«

"Президент (США Джо Байден) подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств, – ред.), чтобы мы могли продолжить поддерживать Украину", –приводит слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что пакет помощи, подписанный Байденом 27 декабря, еще не доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти “недели”.

Радио Sputnik писало, что, по данным Politico, администрация Байдена начала негласно менять свою политику в отношении Украины.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Белый дом признал отсутствие у США “свободных денег” для нужд Украины

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Будет хуже”. В США предложили Зеленскому готовиться к миру на условиях РФ

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

Путин разрешил принимать в гражданство иностранцев-контрактников ВС РФ

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

Родившиеся в Крыму украинцы получат право обратиться за гражданством России

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

США больше не верят в победу Украины, заявил экс-советник Рейгана

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Власть так и не поняла”. Генерал ВСУ раскрыл роль Киева в успехах ВС РФ

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

Минобороны России рассказало об объемах военной помощи Киеву из-за рубежа

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

МИД Индии: Нью-Дели не поставлял Киеву артиллерийские боеприпасы

04.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно об уничтожении трех РСЗО Vampire и “Ольхи” под Купянском

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix