Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал Донецк, сообщили в ДНР

Украинские войска атаковали Кировский район Донецка, использовав беспилотник-камикадзе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«

"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 13:40 – г. Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", – говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Ранее представительство проинформировало, что в 13:10 мск украинские войска сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывоопасный предмет на упомянутый район административного центра республики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области Украины.

Взято отсюда.