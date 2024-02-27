“Бесполезные идиоты”. Политолог о планах ЕС по изъятию российских активов

Вырабатывая стратегию конфискации российских активов, странам ЕС следовало бы брать пример с Соединенных Штатов, которые осознают все риски таких шагов, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Ранее спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов, чтобы создать фонд для Украины. По его словам, это принесет от 50 до 60 миллиардов евро.«”Кто самый осторожный с точки зрения конфискации российских активов и прибыли с них? Американцы. Потому что они четко понимают, что это все ударит по американоцентричной системе мировой экономики, создаст жуткий прецедент. Это огромный сигнал тем же китайцам, <…> это сигнал индийцам. Они будут искать варианты схем, где не будет ни долларов, ни корреспондентских счетов в долларах и евро. Американцы – это люди, которые все еще умеют считать на два хода вперед”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Чего нельзя сказать о европейских элитах, продолжил политолог.«”Нам долго рассказывали про европейский бизнес, что они все такие прагматы. А вот я смотрю, все эти европейские политики и бизнесмены – это всё мелкие жулики. Уже если решили конфисковывать – ну давайте уже по-крупному. Конфискуйте все наше, что у вас, а мы конфискуем все ваше, что у нас. Это будет хотя бы масштабно. А вот это мелкое “давайте здесь немножко украдем, авось русские не заметят” <…> Ну это что? Это какие-то мелкие ларечники. Это люди, с которыми заведомо нельзя иметь дело. <…> Знаете, бывают полезные идиоты, а европейцы в массе своей представляются мне идиотами бесполезными”, – заключил Дмитрий Евстафьев.

Эфир программы слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръВоинственный Макрон, Украина и БРИКС, конфискация российских активов11:04

Взято отсюда.