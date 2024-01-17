Блинкен: у США нет волшебного горшочка с деньгами для Украины

У Вашингтона нет волшебного горшочка, откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.«”Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас”, – сказал Блинкен в интервью CNBC, при этом еще раз подчеркнув, что большая часть денег для Киева будет потрачена в США.

Радио Sputnik сообщало, что США не готовят новых пакетов помощи для Украины.

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