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Боец с позывным “Бабка” рассказал, как выживал три дня с ВСУшником

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Боец с позывным "Бабка" рассказал, как выживал три дня с ВСУшником

Российский боец с позывным “Бабка” рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с солдатом ВСУ, которого бросили сослуживцы.

На видео, опубликованном в соцсетях, мужчина рассказал, что получил ранение на передовой и нашел укрытие в ближайшем блиндаже, где уже находился ВСУшник. “Бабка” пояснил, что украинец был ранен и его бросили свои же.«”Жили мы с ним, пытались выживать. У нас <…> вообще не было воды, еда была соленая”, – приводит его слова РИА Новости.

“Бабка” признался, что из всей речи ВСУшника он понимал только отдельные слова.«

"Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали", – сказал боец.

Спустя четыре дня украинец умер. Позже российского военнослужащего спасли и эвакуировали в Москву, где он пробудет еще два месяца.

Радио Sputnik писало, что среди украинцев растет недоверие к Владимиру Зеленскому.

Взято отсюда.

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