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Боец ВС РФ объяснил, почему удары дронов ВСУ приходятся по жилым кварталам

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Боец ВС РФ объяснил, почему удары дронов ВСУ приходятся по жилым кварталам

Командир одного из боевых подразделений БПЛА Вооруженных сил России с позывным “Лего” объяснил, почему удары украинских дронов приходятся по жилым кварталам.

Он отметил, что, во-первых, ошибки могут совершать украинские операторы беспилотников. В частности, делать неправильные расчеты количества топлива относительно расстояния, а также указывать неверные координаты цели. В таком случае дрон не достигает ранее указанной точки и падает в произвольном месте, отметил российский боец.

Во-вторых, ВСУ нацеливают дроны на жилые кварталы с целью запугивания населения, выразил мнение военнослужащий. Он добавил, что это наиболее вероятная причина. «

"Вот все, что в глубинке – это чисто кошмарят население, как Донецк кошмарят, так и это. А чтобы этого не было, надо просто достичь поставленных целей СВО по демилитаризации", – сказал боец РИА Новости.

Утром радио Sputnik сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над Крымом.

Взято отсюда.

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