Боец ВС РФ рассказал, как будучи раненым взял в плен шестерых ВСУшников

Командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как будучи раненым взял в плен шестерых солдат ВСУ. Видео разговора с бойцом ВС РФ опубликовало Минобороны РФ.

Ранее российский боец, наряду с другими военнослужащими, находящимися на лечении в филиале Центрального военного госпиталя им. Вишневского, получил орден Мужества. Награды бойцам вручал врио начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-майор Иван Полтев.«

"Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <…> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать – подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там <…> Я крикнул: "Есть кто, выходи!". Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненный". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих… Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие", – рассказал боец.

Шамалюк вывел шестерых ВСУшников наружу, один из них был ранен, ему своевременно оказали помощь. Сам российский боец, также получивший ранение, был доставлен в медицинский батальон.«

"Спасибо своему командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь – самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать – он спас мне жизнь, большое спасибо", – сказал военнослужащий.

Радио Sputnik сообщало, что боец ВС РФ рассказал, как отразил атаку 12 военных ВСУ.

Взято отсюда.