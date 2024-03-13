Поселок Теткино Курской области

Украинские диверсанты во вторник утром пытались зайти в поселок Теткино Курской области, но не смогли попасть в населенный пункт, поскольку были остановлены на границе, сообщил командир парашютно-десантной роты ВС России.«

"Он (противник, – ред.) даже не зашел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелковым оружием. Бойцы встретили этот бой мужественно, отразили атаку без потерь. Мирные жители остались, всё продолжается, как было раньше: люди ходят в магазин, ничего не поменялось", – сообщил российский военнослужащий, соответствующее видео опубликовано Министерством обороны РФ.

Как следует из ролика, в поселке под Курском продолжается мирная жизнь: без ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт.

Согласно информации оборонного ведомства, Украина потеряла 234 боевика убитыми во время попытки прорыва границы России в Белгородской и Курской областях. Также были уничтожены семь танков и три бронемашины Bradley американского производства.

Радио Sputnik также писало, что американские СМИ раскрыли причину потери ВСУ танков Abrams в зоне боевых действий.

Взято отсюда.