Бойцы группировки “Юг” разработали новую защиту для БМП от дронов-камикадзе

Бойцы группировки войск “Юг” разработали новую защиту от FPV-дронов для боевых машин пехоты и протестировали ее в бою, рассказал РИА Новости военнослужащий, участвовавший в разработке.«

"Закрывается крыша – орудийная башня, боковая защита делается и защита ребристого или трансмиссионного отделения. Это наша разработка, наших военнослужащих. Было три или четыре опытных образца отправлены в подразделения, потом были выбраны в один элемент, который себя зарекомендовал", – сказал собеседник агентства.

Как отметил военнослужащий, первые машины с новой разработкой уже доказали свою эффективность при столкновении с дронами-камикадзе в реальном бою.

“Были попадания боковые, были попадания сверху, до четырех попаданий FPV-дронов в одну машину. Из десяти поврежденных машин были минимальные осколочные повреждения, которые даже не пробили броню”, – рассказал боец.

Он также пояснил, что такая конструкция устанавливается на БМП всего день. Одновременно на предприятии могут изготовить защиту для трех-четырех машин. Кроме того, военные разработали дополнительную боковую защиту на машины РСЗО “Град”, отметил боец.«

"Доработали исключительно боковую защиту. Потому что противник тоже учится и начал не только с высоты бросать, но и боковые атаки делать (дронами-камикадзе). Эффективность (новой защиты) составляет примерно 98 процентов, разрушения сетки есть, но поражающий элемент уже до основной конструкции не доходит", – подчеркнул военнослужащий.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы группировки “Юг” начали самостоятельно собирать дроны-камикадзе в зоне спецоперации.

Взято отсюда.