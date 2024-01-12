Британия пообещала Украине поддержку на протяжении 10 лет

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет.«”Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания… Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения”, – сказано в документе, подписанном в Киеве британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским.

Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере. Великобритания будет оказывать Украине консультации и поможет в развитии современных ВС.

Ранее также стало известно, что Лондон поставит Киеву дальнобойные ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Радио Sputnik также сообщало о готовности Еврокомиссии ввести ежегодный аудит помощи Киеву.



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