Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Британия пообещала Украине поддержку на протяжении 10 лет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Британия пообещала Украине поддержку на протяжении 10 лет

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась поддерживать Украину в течение последующих 10 лет.«”Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания… Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения”, – сказано в документе, подписанном в Киеве британским премьером Риши Сунаком и Владимиром Зеленским.

Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере. Великобритания будет оказывать Украине консультации и поможет в развитии современных ВС.

Ранее также стало известно, что Лондон поставит Киеву дальнобойные ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Радио Sputnik также сообщало о готовности Еврокомиссии ввести ежегодный аудит помощи Киеву.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Рогов назвал ловушкой заявление Белого дома о прекращении помощи Киеву

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали о результатах ударов “Кинжалами” по ВПК Украины

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: под Николаевом старшина ВСУ убил замкомандира роты и покончил с собой

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix