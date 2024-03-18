реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Британские СМИ: ВСУ с трудом удерживают оборону под Купянском

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Британские СМИ: ВСУ с трудом удерживают оборону под Купянском

ВСУ едва могут держать оборону на Купянском направлении, пишет британская газета The Times, ссылаясь на слова украинских военных.

Один из украинских пехотинцев с позывным “Лемур” рассказал о мрачном положении на поле боя.«”Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей”, – рассказал он газете.

ВСУшник признался, что в прифронтовых зонах распространяется страх в ожидании следующего удара российской армии.

Радио Sputnik писало, что украинские солдаты столкнулись с ненавистью жителей Купянска.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

На трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой

Никто не пострадал Источник: Госавтоинспекция Алтайского края В Алтайском крае…

Путин выступил на концерте на Красной площади и спел…

Он поздравил жителей России с праздником 10-летия воссоединения Крыма с…

Такой день. Итоги выборов в Алтайском крае и переменчивая…

О главных событиях региона за 18 марта Закат в горах…

Категорически запретят: всех пенсионеров от 60 лет ждет новое…

 |  18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пожилые россияне получили предупреждение…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp