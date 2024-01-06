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Британский аналитик: ВС РФ еще не применили свою самую передовую ракету

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Британский аналитик: ВС РФ еще не применили свою самую передовую ракету

Российские войска еще не наносили удары по объектам на Украине одной из самых разрушительных ракет “Циркон”, заявил британский аналитик Александр Меркурис.«”Русские еще не применили свою самую передовую ракету “Циркон”, которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят”, – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong выразил мнение, что разрушительные атаки ВС РФ продолжатся и в будущем. Он допустил использование Россией более продвинутого вооружения.

Радио Sputnik ранее писало, что в Киеве призвали ждать новых ударов ВС России.

Взято отсюда.

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