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Британский офицер не исключил войны НАТО с Россией на Украине

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Британский офицер не исключил войны НАТО с Россией на Украине

Страны НАТО могут ввести войска на территорию Украины, если ее армия столкнется с еще большими проблемами на фронте, такое мнение высказал полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В интервью TalkTV отставной офицер заявил, что Запад сделал для Киева все, кроме ввода своих войск.«

"Не исключено, что членам НАТО и другим странам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", – поделился мнением де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации на фронте для ВСУ Североатлантический альянс может начать конфликт с Россией в ближайшие несколько лет.

Радио Sputnik также писало, что думают в США по поводу возможных сроков завершения конфликта на Украине.

Взято отсюда.

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