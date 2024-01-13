“Бьют штучно и точно”. На Украине рассказали об ущербе при ударах ВС РФ

Пилот ударного вертолета Ка-52 перед боевым вылетом в зону СВО. Архивное фото

Результатом ракетных ударов российской армии стало уничтожение на Украине взлетно-посадочных полос и предприятий ВПК, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.«”Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям. То есть идет уничтожение инфраструктуры”, – заявил он в своем блоге на YouTube..

Как отметил Соскин добавил, что на этом фоне доклады украинских чиновников о “грандиозном росте” экономики выглядят смешно.«”Врать-то зачем? Как она может расти, если <…> миллионы людей выехали, уничтожены десятки тысяч предприятий? Где у вас рост ВВП?” – задался вопросом эксперт.

На прошлой неделе радио Sputnik сообщало, что на нескольких аэродромах на Западной Украине прогремели взрывы.

Взято отсюда.