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Будем наблюдать по всему фронту. Аналитик о тактике ВС России в зоне СВО

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Будем наблюдать по всему фронту. Аналитик о тактике ВС России в зоне СВО

Российская фронтовая авиация уничтожит позиции ВСУ на западе снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис.«”Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с их взрывной силой. <…> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все чаще наблюдать использование этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям”, – поделился мнением аналитик в эфире своего блога на YouTube.

Меркурис отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500 килограммового варианта боеприпаса, который ранее применялся при бомбардировке укрепрайонов украинской армии.

По словам эксперта, для уничтожения позиций ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб – наилучшая и самая быстрая стратегия.«

"Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и, скорее всего, продолжат эту практику в ближайшие время", – подытожил Меркурис.

Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации “Тактическое ракетное вооружение”

Радио Sputnik рассказало, как на Западе оценили состояние ПВО Украины после ударов ВС России.

Взято отсюда.

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