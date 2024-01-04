Будем реалистами. Генерал бундесвера назвал 2024 год решающим для Украины

Наступивший год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине, такого мнения придерживается генерал-лейтенант Вооруженных сил ФРГ в отставке Роланд Катер.

В эфире YouTube-канала канала Die Welt он заявил, что 2024-й покажет, удастся ли украинской армии на каком-то этапе перехватить инициативу в противостоянии с Вооруженными силами России.

Катер признал, что сейчас инициатива в конфликте принадлежит российской стороне, а попытки украинских военных перейти в контрнаступление терпят крах. «

"Мы должны быть реалистами в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских", – высказал мнение Катер.

Генерал-лейтенант бундесвера в отставке добавил, что в 2024 году может активизироваться вопрос мирных переговоров.

Катер также заявил, что украинский конфликт может завершиться до конца декабря.

Радио Sputnik писало, что западные СМИ назвали возможную цель массированных ударов ВС России по объектам на Украине.

Взято отсюда.