Военный и экономический баланс в украинском конфликте сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже почти невозможно, считает аналитик Анатоль Ливен.

Мнением директор Евразийской программы американского Института Куинси поделился в статье для портала Responsible Statecraft.

Ливен сделал вывод, что сложившаяся в зоне конфликта ситуация дает основания для начала мирных переговоров, “пока это возможно”.

Эксперт обратил внимание, что помощь Украине со стороны США на прежнем уровне не гарантируют даже в Вашингтоне. Отчасти это связано с обязательствами Белого дома перед Израилем в условиях эскалации палестино-израильского конфликта.

Вместе с этим Запад не может достичь своей цели увеличить производство боеприпасов, которые Россия выпускает “примерно в три-пять раз быстрее”, чем Украина, продолжил Ливен.

Автор также обратил внимание на нехватку рабочей силы на Украине и негативный эффект от “драконовских мер” в рамках мобилизации. Это, в свою очередь, стало причиной обострения внутриполитических споров в Киеве, поделился мнением политолог.

Ливен резюмировал, что если партнеры Украины будут и далее затягивать с проведением переговоров, то условия, на которых Владимир Зеленский в конце концов будет вынужден подписать мир, станут “намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для Запада”.

Радио Sputnik со ссылкой на The Times писало о “лихорадочных усилиях” Лондона по спасению Украины.

Взято отсюда.