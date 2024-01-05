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“Будет полный крах”. Политолог назвал новую угрозу существования Украине

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"Будет полный крах". Политолог назвал новую угрозу существования Украине

Фрагмент экспозиции с трофейным автоматом украинских националистов. Архивное фото

На Украине в связи с тяжелой ситуации на фронте может начаться гражданская война, считает экс-советник бывшего президента страны Леонида Леонида Кучмы Олег Соскин.«”Нужно отменять военное положение немедленно, немедленно начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Российской Федерацией <…>. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война”, – сказал он в эфире своего блога на YouTube.

Украинский политолог отметил, что действующая украинская власть некомпетентна и не может проводить рациональную политику ни в одной из сфер.

В этой связи Соскин призвал как можно скорее назначить дату досрочных выборов.

Кроме того, продолжил эксперт, заявления главкома ВСУ Владимира Залужного о необходимости мобилизации полумиллиона человек поставят страну в еще больший тупик и могут приблизить вооруженный внутриукраинский конфликт.

В эфире радио Sputnik директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что предпосылкой к гражданскому конфликту внутри Украины может стать бесконтрольный оборот оружия и воровство арсеналов.

Взято отсюда.

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