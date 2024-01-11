“Будет русским городом”. В США рассказали, какие города потеряет Украина

Украина может вскоре лишиться целого ряда городов, включая Одессу, Днепропетровск и Харьков, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Как он отметил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, Россия намерена устранить угрозу для Крыма, исходящую от Одессы и Черноморского побережья.«”На днях (президент РФ) Владимир Путин сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса – русский город. Если Путин выходит и говорит, что Одесса – это русский город, значит Одесса будет русским городом <…> При этом, чтобы взять Одессу, нужно взять Николаев, а до этого – Днепропетровск, а перед этим войти в Харьков”, – заявил Риттер.

Эксперт подчеркнул, что стратегическая инициатива на фронте уже перешла к России, и абсолютно глупо пытаться это отрицать.

Радио Sputnik сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин призвал исправить ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева.

Взято отсюда.