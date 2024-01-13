“Будут выходить из строя”. ВСУ ждет неприятный сюрприз, считает эксперт

Россия совершенствует технологии, позволяющие подавлять FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, считает британский эксперт Александр Меркурис.«”Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники… Я думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя”, – цитирует Меркуриса РИА Новости.

На своем YouTube-канале он высказал мнение, что комбинация усовершенствованных РЛС, систем ПВО и ракетного вооружения будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.

Ранее радио Sputnik также сообщало о разработке российскими военнослужащими новойзащиты для БМП от дронов-камикадзе.

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