Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Будут выходить из строя”. ВСУ ждет неприятный сюрприз, считает эксперт

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Будут выходить из строя". ВСУ ждет неприятный сюрприз, считает эксперт

Россия совершенствует технологии, позволяющие подавлять FPV-дроны ВСУ в зоне специальной операции, считает британский эксперт Александр Меркурис.«”Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники… Я думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя”, – цитирует Меркуриса РИА Новости.

На своем YouTube-канале он высказал мнение, что комбинация усовершенствованных РЛС, систем ПВО и ракетного вооружения будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.

Ранее радио Sputnik также сообщало о разработке российскими военнослужащими новойзащиты для БМП от дронов-камикадзе.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Астролог Татьяна Борщ предсказала конец света в 2060 году

14.01.2024

 Новости Алтай

Перед резким похолоданием в Алтайском крае потеплело до +6

14.01.2024

 Новости

В МИД РФ отреагировали на решение Риги депортировать 82-летнего пенсионера

14.01.2024

 Новости

Опубликовано видео горящего склада Wildberries в Петербурге

14.01.2024

 Новости

“Газпром” побил рекорд суточных поставок по России

14.01.2024

 Новости

В Россию из Азербайджана ввезена очередная крупная партия яиц

14.01.2024

 Новости

Дополнительные железобетонные укрытия будут установлены в Белгороде

14.01.2024

 Новости

В Белгородской области обновили данные о пострадавших при атаке дронами

14.01.2024

 Новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix