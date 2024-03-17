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Бывший американский дипломат рассказал, что может спасти Украину от краха

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Бывший американский дипломат рассказал, что может спасти Украину от краха

Украине удастся избежать полного провала, если произойдет смена действующего режима Владимира Зеленского, считает бывший американский дипломат Час Фриман.«”Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики”, – сказал он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению Фримана, отказ Украины от дипломатического решения конфликта –неправильная тактика. Он отметил, что продолжение боевых действий грозит Киеву ухудшением своих позиций в будущем переговорном процессе.

Ранее радио Sputnik рассказало, какой мрачный прогноз Украине дал американский миллиардер Илон Маск.

Взято отсюда.

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