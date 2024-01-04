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Бывший украинский министр предложил необычный вариант мобилизации

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Бывший украинский министр предложил необычный вариант мобилизации

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем розыгрыша в лотерею или с помощью жеребьевки. Об этом он написал в соцсетях.«”Большинство моих читателей назвали такой подход правильным. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И делать так для каждой волны мобилизации”, – приводит сообщение РИА Новости.

В комментариях к посту многие пользователи раскритиковали Милованова, назвав его идею популизмом, предложение – несправедливым, а экс-министра – человеком, разрушающим страну.

Радио Sputnik писало, какой совет родителям мобилизованных дала помощница главкома ВСУ Валерия Залужного.

Взято отсюда.

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