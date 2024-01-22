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“Чепуха”. Военный эксперт о планах Польши и Украины вместе создавать оружие

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"Чепуха". Военный эксперт о планах Польши и Украины вместе создавать оружие

Польша и Украина договорились о создании совместных оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом в Киев.

“Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине, которые будут производить и действовать в пользу увеличения наших оборонных возможностей – и Украины, и Польши, и всей Европы. Это будет прибыльный для обеих сторон бизнес”, – приводит слова Туска РИА Новости.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение о том, насколько реалистичны эти планы.«”Все это выглядит крайне неубедительно по двум причина. Во-первых, Украина свой оборонно-промышленный комплекс развалила и распродала. Хорошо, если от него осталось пять процентов. Сейчас это подлежит уничтожению российским высокоточным оружием. То есть все, что будет создаваться с Польшей на территории Украины, станет приоритетными целями для нанесения высокоточных ударов. Поэтому какие-то производства кустарные, например, сбор беспилотников в гаражах, это может быть. А что-то серьезное, в промышленных масштабах я даже не рассматриваю в качестве реальной задачи”, – сказал Алексей Подберезкин.

Украина могла бы участвовать в модернизации польской оборонной промышленности, которая находится не в лучшем состоянии, но у Киева нет на это денег, как и у польской стороны, и это – вторая причина, продолжил военный эксперт.«”У Украины нет свободных денег, она живет за счет других государств. То, что она будет брать чужие деньги и инвестировать в Польшу, выглядит крайне маловероятно. Та же ситуация у Польши. Это могут быть реинвестиции ЕС в Украину через Польшу, у самих поляков денег немного. <…> Поэтому, на мой взгляд, все это чепуха, которая является отголоском сессии Совета Украина – НАТО, прошедшей в ноябре, где обсуждали тему возможного восстановления военной промышленности Украины. Все понимают, что это крайне маловероятно, тем не менее, разговоры на этот счет ведутся. Серьезных шагов здесь быть, конечно, не может”, – считает Подберезкин.

Взято отсюда.

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