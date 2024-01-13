Через прокси. В Киеве оценили вероятность конфликта НАТО с РФ из-за Украины

Североатлантический альянс не будет втягиваться в прямой военный конфликт с Россией ради защиты интересов Украины, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.«”НАТО готово воевать с Российской Федерацией? Нет”, – высказал он мнение в интервью YouTube-каналу “Да, это так”.

Стариков отметил, что некоторые участники блока не в состоянии воевать с Россией. По его оценкам, Польша может делать только дерзкие заявления в адрес Москвы, но не противостоять ей на поле боя.

Учитывая ситуацию в Германии, Франции и Великобритании, эти страны также не могут позволить себе начать военный конфликт, продолжил отставной полковник.

Стариков добавил, что США не будут ввязываться в прямое противостояние с Россией ввиду наличия у Москвы ядерного оружия.«

"Они (Соединенные Штаты, – ред.) воевать сами не хотят, только через прокси", – заключил он.

Радио Sputnik рассказало, что Россия может применить против истребителей F-16, которые получит от западных партнеров Украина.

Взято отсюда.