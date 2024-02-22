Вооруженные силы России могут дойти до украинской столицы, потому что именно из Киева исходит интернациональная угроза существованию РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.«”Где остановиться? <…> Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время”, – заявил Медведев в опубликованном в Telegram-канале фрагменте интервью российским СМИ.

Мнение зампред Совбеза пояснил двумя причинами.«”Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию РФ. Интернациональная угроза. <…> Потому что Киев управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США”, – сказал Медведев.

Он назвал марионетками без совести и страха за будущее своей страны украинских чиновников, которыми управляют из-за океана.«”Поэтому, да, это может быть и Киев”, – сказал Медведев.

Радио Sputnik сообщало, почему Россия не может проиграть на Украине, по мнению Медведева.

Взято отсюда.