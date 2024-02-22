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“Да, это может быть и Киев”. Медведев допустил, что ВС РФ дойдут до Киева

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"Да, это может быть и Киев". Медведев допустил, что ВС РФ дойдут до Киева

Вооруженные силы России могут дойти до украинской столицы, потому что именно из Киева исходит интернациональная угроза существованию РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.«”Где остановиться? <…> Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время”, – заявил Медведев в опубликованном в Telegram-канале фрагменте интервью российским СМИ.

Мнение зампред Совбеза пояснил двумя причинами.«”Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию РФ. Интернациональная угроза. <…> Потому что Киев управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США”, – сказал Медведев.

Он назвал марионетками без совести и страха за будущее своей страны украинских чиновников, которыми управляют из-за океана.«”Поэтому, да, это может быть и Киев”, – сказал Медведев.

Радио Sputnik сообщало, почему Россия не может проиграть на Украине, по мнению Медведева.

Взято отсюда.

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