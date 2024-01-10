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“Даже нечего передать”. В США дали мрачный прогноз ВСУ на 2024 год

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"Даже нечего передать". В США дали мрачный прогноз ВСУ на 2024 год

Украинские солдаты погибнут в окопах, они не смогут изменить обстановку на фронте в свою пользу в 2024 году, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как он сказал в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, Вашингтон мог бы выделить Киеву дополнительную финансовую помощь, однако это просто растянет бессмысленный конфликт еще на несколько месяцев.«

"Несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать", – отметил Дэвис.

Эксперт также добавил, что обострение украинского конфликта было на руку США: Минские соглашения использовались для того, чтобы успеть подготовить ВСУ к боевым действиям, а выделенные Киеву деньги “осели” в американских военных компаниях.

Радио Sputnik писало, что ВСУ потеряли самых опытных солдат.

Взято отсюда.

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