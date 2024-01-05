“Давление не ослабевает”. На Украине рассказали о сложном положении ВСУ

Российские военные продолжают оказывать давление на позиции ВСУ, наступая сразу на нескольких направлениях, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.«”Давление на наши позиции не ослабевает… Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов”, – цитирует Старикова РИА Новости.

Российские подразделения проводят интенсивные наступления одновременно на нескольких направлениях, захватывая позиции ВСУ, рассказал он в эфире своего блога на YouTube.

В пятницу утром радио Sputnik сообщило, что ВСУ отошли с занимаемых позиций на ряде участков под Артемовском.

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