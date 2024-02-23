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“Дело идет не так хорошо”. В Госдуме отреагировали на анонс от Зеленского

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"Дело идет не так хорошо". В Госдуме отреагировали на анонс от Зеленского

Россия сделала выводы и будет готова к любым сюрпризам, которые преподнесет Украина, если решится на новое контрнаступление, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не пойдет на заключение новых соглашений, подобных Минским. Он также сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в Черном море, пообещав “сюрпризы” России.«”Одно контрнаступление уже провалилось, ушли, как говорится, несолоно хлебавши. На чем Зеленский собирается строить второй “контрнаступ”, пока что непонятно, но судя по отлову мобилизованных, дело идет не так хорошо, как хотелось бы официальному Киеву. Любой военный конфликт преподносит сюрпризы, но Россия умеет из любых сюрпризов делать выводы и противостоять им”, – сказал Белик РИА Новости.

Депутат отметил, что российская армия продемонстрировала отличную адаптивность к новым правилам военных конфликтов, тогда как украинские власти демонстрируют своему народу только высокое актерское мастерство.«

"Зеленский публично хорохорится, заявляя о том, что ему не нужны никакие переговоры с Россией. Сам он прекрасно понимает, что его дело "табак". <…> В самой Украине и на Западе прекрасно понимают, что победитель в противостоянии будет только один – и это Россия, – заключил Белик.

Радио Sputnik также писало, что в офисе Зеленского анонсировали “нечто особенное” на 25 февраля.

Взято отсюда.

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