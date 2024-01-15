США сокращают поддержку Украины и Владимир Зеленский ищет новых спонсоров, заявил депутат бундестага от партии “Альтернатива для Германии” Эдгар Науйок в интервью СМИ.«

"Американцы в конечном счете выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще", – цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат бундестага критически высказался о наращивании Германией финансовой помощи киевскому режиму.«”А что мы делаем? Мы быстро подменяем (США, – ред.)! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине, – ред.) увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?” – сказал Эдгар Науйок.

По его словам, “деньги просто выбрасываются” и в результате немецкой экономике самой скоро понадобится помощь. Депутат назвал ситуацию абсурдной.

Ранее радио Sputnik писало, что в Социал-демократической партии Германии может готовиться заговор против канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Взято отсюда.