Руководству Германии не нужно было исключать возможность разрешения украинского конфликта дипломатическим путем, тем более что Россия показала готовность к переговорам, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.«

"Конечно, нужно как можно скорее положить конец войне на Украине путем переговоров, а не продолжать вступать во все большую конфронтацию. <…> Россия показала, что существует возможность для переговоров", – сказала немецкий политик в эфире телеканала Welt.

Вагенкнехт напомнила о контактах России с Украиной в Стамбуле, заключении зерновой сделки и регулярном обмене военнопленными. Некоторые страны, по ее словам, осознали бесперспективность продолжения боевых действий и остановили военную помощь, в отличие от Германии. Депутата возмутило, что власти ФРГ исключили возможность переговоров, добавляет телеканал “360”.

Радио Sputnik сообщало, как Турция отреагировала на информацию о якобы запланированных на март переговорах по Украине.

Взято отсюда.