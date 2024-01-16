Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, считает депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон.«”(Владимир) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы”, – цитирует РИА Новости парламентария.

Также, по мнению Мадисона, Евросоюз также должен помочь Украине с вооружением.

Радио Sputnik сообщало, что украинские беженцы в Британии становятся жертвами “визовой аферы”.

Взято отсюда.