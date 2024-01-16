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Депутат ЕП: Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских трусов

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Депутат ЕП: Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских трусов

Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, считает депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон.«”(Владимир) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы”, – цитирует РИА Новости парламентария.

Также, по мнению Мадисона, Евросоюз также должен помочь Украине с вооружением.

Радио Sputnik сообщало, что украинские беженцы в Британии становятся жертвами “визовой аферы”.

Взято отсюда.

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