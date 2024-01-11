Депутат: кабмин Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады законопроект о новых правилах мобилизации, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.«

"Формальная процедура на самом деле, но кабмин проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады и он будет иметь статус "отозвано"", – написал он в Telegram-канале.

При этом Железняк уточнил, что другие четыре альтернативных законопроекта останутся в базе в статусе представленных и в теории могут быть когда-то рассмотрены.«”Конечно, этого не будет”, – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку в связи с рядом пунктов, нарушающих права человека.

Радио Sputnik сообщало, что украинцев в Лондоне призвали встать на воинский учет.

Взято отсюда.