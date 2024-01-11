Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Депутат: кабмин Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Депутат: кабмин Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады законопроект о новых правилах мобилизации, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.«

"Формальная процедура на самом деле, но кабмин проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады и он будет иметь статус "отозвано"", – написал он в Telegram-канале.

При этом Железняк уточнил, что другие четыре альтернативных законопроекта останутся в базе в статусе представленных и в теории могут быть когда-то рассмотрены.«”Конечно, этого не будет”, – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку в связи с рядом пунктов, нарушающих права человека.

Радио Sputnik сообщало, что украинцев в Лондоне призвали встать на воинский учет.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

12.01.2024

 Общество

«Господь послал ему легкую смерть». Близкие Юрия Соломина и известные артисты — о его смерти

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

У Зеленского “появились вопросы” к украинцам, покинувшим страну

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

РФ предостерегла Эквадор от отправки российской техники в США

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: президент Эстонии проговорился насчет Украины

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Белгородцам выплатят компенсации за поврежденные при обстрелах ВСУ авто

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Пентагон должным образом не следил за поставками ВСУ, заявили в США

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Будет русским городом”. В США рассказали, какие города потеряет Украина

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зеленский оценил вероятность прекращения огня с Россией

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix