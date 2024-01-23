Украинский олигарх и депутат Верховной рады Сергей Тарута назвал Владимира Зеленского некомпетентным лидером в интервью испанской газете El Mundo.

Бизнесмен подчеркнул, что ни один президент не проявлял такого уровня некомпетентности.

Как отмечает издание, депутат не скрывал своего недовольства Зеленским и его командой.

Также Тартута раскритиковал действия западных союзников Украины, которые, по его мнению, давили на Киев с целью начать наступление на укрепленные российские позиции, не предоставив авиации для этих действий.«

"Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только об опросах", – приводят Аrgumenti.ru слова Таруты.

Радио Sputnik писало, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил притязания Зеленского на земли РФ.

Взято отсюда.