На Украине началась масштабная политическая зачистка, заявил подозреваемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы – “начало более масштабной операции по политической зачистке”.«

"В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является (экс-президент Украины Петр, – ред.) Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", – написал Дубинский в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.

Депутат напомнил, что Мазепа являлся хорошим другом близкого соратника Порошенко Бориса Ложкина. Кроме того, задержанный якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в интересах бывшего украинского президента.«

"Полагаю, ключевой интерес для ГБР, выполняющего роль гестапо офиса президента – был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко, и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего гетьмана отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март", – считает Дубинский.

Параллельно, отмечает депутат, ведется атака на держателя части фракции “Голос” Томаша Фиалу.«”Цель – недопустить их к участию в коалиционном правительстве, которое с большой долей вероятности придется создавать в марте-апреле, и на чем будут настаивать международные партнеры”, – пояснил он.

Ранее в Киеве задержали главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. Сам бизнесмен считает, что его задержание связано с критикой украинских правоохранителей.

Радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский решился на увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Взято отсюда.