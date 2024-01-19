Депутат Рады указал на подвох в законопроекте о мобилизации

Законопроект о мобилизации, над которым работает правительство Украины, в будущем закроет въезд в страны Европы для воевавших в ВСУ, считает депутат Рады Александр Дубинский.

По мнению политика, этому будет способствовать создание единого электронного реестра военнообязанных, доступ к которому украинские власти впоследствии передадут Евросоюзу.«

"Основная мина этого законопроекта – в передаче этих данных на "хранение" в страны ЕС. Оцифрованный реестр военнообязанных нужен им, чтобы не допустить попадания на территорию ЕС мужчин, принимавших участие в войне… Сотни тысяч бывших солдат, пораженных ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, – ред.), умеющих убивать, не нужны ЕС с точки зрения безопасности", – написал депутат в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что военкомы похитили солиста украинской группы Intermezzo.

Взято отсюда.