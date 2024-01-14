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Дерипаска назвал возможную дату завершения украинского конфликта

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Дерипаска назвал возможную дату завершения украинского конфликта

Украинский конфликт завершится не раньше мая 2025 года, выразил мнение российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

Он прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума в Давосе. Ссылаясь на организаторов, Дерипаска отметил, что одними из главных тем обсуждения станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине. Причем, добавил бизнесмен, США будут представлены “на высоком уровне” – приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.«”Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится – российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется”, – написал бизнесмен в Telegram-канале.

Другой важной темой станет обсуждение экономической ситуации в мире на фоне повышения процентных ставок и роста долга, добавил Дерипаска.

“Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума”, – заключил он.

Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.

Радио Sputnik сообщало, что в рамках ВЭФ обсудят новую “болезнь Х”.

Взято отсюда.

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