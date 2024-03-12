Директор ЦРУ назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры

Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год, если США не предоставят Киеву дополнительную военную помощь, считает директор ЦРУ Роберт Бернс.

“Он (президент России Владимир Путин, – ред.) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента”, – приводит РИА Новости слова главы американской спецслужбы.

На слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США Бернс заявил, что без дополнительной помощи штатов ВСУ следует готовиться к очередному отступлению и дальнейшей потере контроля над занимаемыми украинскими войсками населенными пунктами.

Кроме того, последствия поражения Украины негативно отразятся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, заключил Бернс.

Радио Sputnik также рассказало, какой совет МИД Венгрии дал Украине по поводу переговоров с Россией.

Взято отсюда.