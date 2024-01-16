Джигурда представил свою версию слива в Сеть видео с Волочковой

Артист Никита Джигурда заявил, что скандальное видео с экс-балериной Анастасией Волочковой снял его бывший администратор, с которым он “нехорошо” расстался в прошлом году.

В интервью телеканалу “360” артист рассказал, что на обнародованных кадрах – закрытая часть репетиции спектакля для взрослых.

Джигурда заверил, что разгорающийся скандал ему совсем не нужен – он продолжает отправлять гуманитарную помощь в зону СВО.

В свою очередь адвокат Волочковой Роман Попов заявил о намерении клиентки подать в суд на неназванного знакомого, который снял и обнародовал непристойное видео. Сообщается, что автор ролика может находиться в одной из стран Балтии.

Радио Sputnik рассказывало подробности поездки Джигурды в зону СВО.

Взято отсюда.