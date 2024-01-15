“Для устрашения”. В чем смысл публикации о подготовке ФРГ к конфликту с РФ

Публикация немецких СМИ о якобы идущей в Германии подготовке к конфликту между Россией и НАТО, вытекает из обязательств правящей элиты ФРГ перед США, считает доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян.

Таблоид Bild утверждал со ссылкой на секретный документ бундесвера, что Германия готовится к конфликту между Россией и НАТО, который якобы может начаться в 2025 году.

В Минобороны ФРГ, комментируя эту публикацию, заявили, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью военного дела.«”Я думаю, мало у кого возникают сомнения, что такого рода “сенсационные” публикации редко бывают возможными без целенаправленного слива материалов непосредственно из того ведомства, где эти материалы якобы циркулируют. Трудно себе представить, что журналист Bild проник в здание министерства обороны и украл оттуда планы столкновения НАТО с Россией… Очевидно, было нужно, чтобы такой слив вышел в каком-то массовом издании и привлек к себе всеобщее внимание”, – сказал Генри Сардарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он предположил, с какой целью это могло быть сделано.«”Возникает вопрос: для чего? Мы видим, что Германии очень тяжело выделять средства на дальнейшую поддержку Украины… Внешнеполитические обязательства правящей элиты ФРГ, которая самозабвенно отдалась процессу подчинения интересам США, требуют от нее на этой стадии, когда американцы – по крайней мере, сейчас, – не в состоянии что-то направить украинцам, взять поддержку Украины на себя. И, соответственно, ужать социальные обязательства перед собственными гражданами… И для устрашения населения запускается эта байка”, – так видит ситуацию политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала публикацию Bild “мощным прошлогодним гороскопом”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать материал, отметив, что таблоид стал часто публиковать “утки”.

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Взято отсюда.